Durazo arremete contra el abogado de Ovidio Guzmán y reitera su apoyo a Sheinbaum en Sonora

Comparta este artículo

Vícam, Sonora.- Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, no se quedó callado y reiteró todo su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la guerra de declaraciones en su contra por parte del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman. El litigante defensor del hijo de 'El Chapo' acusa a Sheinbaum de ser "el brazo de relaciones públicas de un grupo del crimen organizado". Ante esto, el mandatario sonorense afirmó: "Cuenta usted, señora presidenta, con el apoyo de Sonora en este nuevo embate".

Ayer 11 de julio de 2025, en audiencia en Chicago, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó ser líder del Cártel de Sinaloa, esto como parte de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, lo que dio pie a que Jeffrey Lichtman afirmara que el Gobierno de México no participó en tal y por eso la molestia de la presidenta. Lichtman también dijo que las declaraciones de Sheinbaum eran "absurdas". Por la tarde, la presidenta respondió que las afirmaciones del litigante eran desubicadas e "irrespetuosas"; tras ello, el abogado defensor de Ovidio Guzmán dijo que la presidenta era el brazo de las relaciones públicas del crimen organizado.

Ante esto, Durazo Montaño reiteró su apoyo. "No me toca, pero no le saco. Las recientes declaraciones del abogado de un narcotraficante, fíjense ustedes, el abogado de un narcotraficante al que Estados Unidos ha pasado de considerar un terrorista a establecer ahora un acuerdo de colaboración con sus fiscales. Las declaraciones del abogado son irrespetuosas, inaceptables, mentirosas y propias de alguien que, como este abogado, tiene relaciones con delincuentes confesos por motivos mercantiles".

El gobernador sonorense dijo que las declaraciones de Jeffrey Lichtman son rechazadas y condenadas en Sonora. Además, reiteró su apoyo a Claudia Sheinbaum. "Reiteramos nuestro apoyo invariable para la presidenta Claudia Sheinbaum, que, a diferencia de este abogado, ni es corrupta, ni tiene relaciones de complicidad con nadie indebidamente. La soberanía de México y la probada honestidad de nuestra presidenta están plenamente a salvo de esas infamias".

"Cuenta usted, señora presidenta, con el apoyo de Sonora en este nuevo embate", aseguró Durazo Montaño. Por último, dijo que la relación entre México y Estados Unidos debe ser de respeto a la soberanía y a la cooperación.

Fuente: Tribuna