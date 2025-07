Piden acelerar los trabajos de remodelación de la calle No reelección en Hermosillo

Comparta este artículo

Por: Aarón Araiza

Hermosillo, Sonora.- Comerciantes y locatarios del centro piden que se aceleren los trabajos de remodelación de la calle No reelección en el primer cuadro comercial debido a las bajas ventas que se registran en el área.

La propietaria de un negocio de sushi ubicado en la zona manifestó que es más difícil trabajar de esta forma, pues la entrada principal de su negocio es sobre la calle No Reelección, lo que ha representado una disminución significativa en sus ventas y en la prestación del servicio.

“A nosotros nos cerraron la calle desde febrero, comenzaron bien lento y ahora que está haciendo mucho calor a veces se toman horas del día para descansar porque no se puede trabajar, pero a nosotros nos han bajado mucho las venta y eso que apenas nos estábamos posicionando”, expresó.

Un negocio de comida conocido como ‘La Tiznada’, también ubicado en la cuchilla de las calles Miguel Hidalgo y No Reelección, tuvo que cerrar sus puertas por la falta de clientes debido a que no tiene estacionamiento porque la calle se encuentra cerrada.

Alejandro Núñez Meza, vecino del sector, dijo que otro de los problemas que sufren diariamente es el exceso de carros que se estacionan en la subida al Cerro de la Campana, por la calle Garmendia, la mayoría de trabajadores de oficinas de gobierno y de los negocios aledaños que antes se estacionaban en la calle No Reelección.

“Ahora, también usan nuestras banquetas para estacionarse, luego les pasa algo a los carros y no saben quién les hizo daño. El otro día, un muchacho se quejó en mi casa de que le habían rayado la defensa del frente de su carro y nos preguntó si habíamos visto, pero nosotros no nos damos cuenta porque no estamos durante el día”, explicó Alejandro Núñez.

Hasta un año se estima que tome la remodelación de la Calle No Reelección con concreto hidráulico y la ampliación de las banquetas para que más gente pueda transitar caminando por ser el Centro Histórico de Hermosillo.

21 negocios son los que se están viendo afectados directamente con el cierre de la calle desde marzo.

Fuente: Tribuna