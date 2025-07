Mantos acuíferos de Guaymas y Empalme no registran beneficios por lluvias

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Si bien se han registrado algunas lluvias en el Valle de Guaymas y Empalme en las últimas semanas, éstas no han favorecido aún a la recarga del manto acuífero, pues la humedad prácticamente se queda en la superficie y no ha penetrado al subsuelo. El jefe de Distrito de Riego 084 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Casimiro Reyes Quezada, dijo que las precipitaciones no han sido generalizadas, solo en ciertas zonas, lo que tampoco favorece a las recargas.

Indicó que un factor por el que la humedad queda casi en la superficie es por la resequedad del suelo, pues tras meses de ausencia de lluvias, la 'tierra se chupa' el agua de inmediato. De hecho, agregó, el año pasado las precipitaciones fueron muy escasas, y eso contribuyó a que hubiera mayor resequedad en el suelo, agravando el problema de la sequía.

Reyes Quezada destacó que estas lluvias han favorecido a los productores agrícolas, que en estos momentos están dando tratamiento a la tierra en aquellas zonas barbecheadas, en las que la humedad penetró unos 15 centímetros. Con relación a la presa Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua), el funcionario federal dio a conocer que las últimas lluvias han generado una aportación de apenas 300 mil millares de metros cúbicos, con lo que el nivel de almacenamiento en estos momentos se encuentra en 900 mil millares.

El año pasado para estas fechas la presa tenía un almacenamiento de 1.8 millones de metros cúbicos de almacenamiento, lo que nos indica que las lluvias comparativamente al 2024 son menores, en este caso en lo que corresponde a la zona de la cuenca del Mátape, que es la que alimenta, anotó.

Recordó que el almacenamiento que se alcanzó el año pasado fue de solo 2 millones de metros cúbicos, por lo que se tomó la decisión de no programar cultivos, pues aparte de que sería muy poca la superficie que se alcanzaría a sembrar, mejor se dejó para mantenimiento de la infraestructura.

Fuente: Tribuna