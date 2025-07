Sheinbaum rechaza sanción contra Karla Estrella por tuit contra DATO PROTEGIDO: "Es un exceso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) en contra de Karla Estrella Murrieta, ciudadana de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, señalada por presunta violencia política de género a través de redes sociales. Por lo anterior, la mujer tiene que escribir una disculpa pública durante 30 días.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la resolución del Tribunal, que obliga a Murrieta a emitir disculpas públicas durante 30 días a favor de la diputada local Diana Karina Barreras Samaniego (DATO PROTEGIDO) luego de que esta presentara una denuncia en su contra derivada de una publicación en la plataforma X (antes Twitter).

Sheinbaum, contra la medida

Al respecto, Sheinbaum Pardo señaló que esta medida es un "exceso", ya que el poder no debería ser imposición, sino humildad: "Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia. [...] No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes", aludiendo a la duración de la sanción que obliga a la ciudadana a disculparse diariamente en sus redes sociales durante un mes.

La mandataria reconoció que puede haber sanciones cuando se determina que existió una falta, pero subrayó que estas deben tener proporcionalidad y fundamentos sólidos: "Si puede haber una sanción del Tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya disculpa pública y bueno, se hace disculpa pública".

¿Por qué Karla se tiene que disculpar durante 30 días?

La sanción deriva de una publicación hecha en febrero de 2024, donde la usuaria cuestionó públicamente en X la manera en que Diana Karina Barreras accedió a su candidatura. El contenido del mensaje sugería un posible caso de influyentismo, al hacer alusión a la relación conyugal de la diputada con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas", escribió la ciudadana Karla María Estrella Murrieta cuando Barreras Samaniego aún era precandidata.

El Tribunal Electoral determinó que dicha publicación constituía violencia política de género y resolvió que la sancionada debía ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos. La presidenta Sheinbaum insistió en que el fallo no refleja una postura adecuada frente a la libertad de expresión, destacando que este tipo de medidas deben estar sujetas a criterios equilibrados.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'