"No fue hackeo": SEC aclara en VIDEO filtración de datos de primaria de Nogales

Nogales, Sonora.- Tras darse a conocer la vulneración de datos en una escuela primaria de Nogales, donde un personaje malicioso, supuesto líder de la organización ciberterrorista Elite 6-27, expuso datos como la CURP, tipo de sangre, calificaciones, datos médicos y actas de nacimiento, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) habló sobre la demanda que interpusieron por estos hechos.

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, comentó que no fue un hackeo como tal, pero reconoció que se necesita trabajar en la seguridad de los datos personales. "Hay que iniciar diciendo que no hubo un hackeo, no hubo una afectación al sistema; evidentemente siempre estamos trabajando para la seguridad de los datos personales que ahí se manejan", afirmó ante los medios de comunicación.

Explicó que hubo una filtración en la escuela primaria pública Belisario Domínguez del fronterizo municipio de Nogales, por lo cual procedieron a interponer una denuncia formal. "Hablamos con el área de ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad Pública para atender este caso y de inmediato un equipo técnico hizo los ajustes necesarios para impedir la filtración de este tipo de datos".

Los datos fueron vulnerados

Gámez Gamboa también dijo que se cambiaron las contraseñas de usuarios de los directores, que son quienes tienen toda la información y los datos. "Hemos hecho ya el ajuste necesario; vamos a trabajar también en un siguiente paso para que puedan tener verificación, como lo han hecho ya otras aplicaciones". El titular de la SEC dijo que no hay nada de qué preocuparse, pues el portal yoremia.gob.mx no fue vulnerado.

"No hay ninguna afectación al sistema, el sistema está correctamente protegido y el llamado también es a las madres y padres de familia a que no compartan las claves de usuario del sistema Yoremia, a los directivos que solo sean ellos quienes lo utilicen, que no lo compartan con personas distintas. Vamos a reforzar una campaña para que las claves y los usuarios no se estén compartiendo por quienes tienen el uso de estos".

Cabe señalar que, según la primera información dada a conocer, el autor de esta filtración de datos se identifica como Marssepe y participa activamente en distintos foros clandestinos. Los niños afectados por esta filtración fueron un total de 366 niños.

Fuente: Tribuna del Yaqui