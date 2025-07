Cruz Roja en Ciudad Obregón describe las lesiones que generan los choques

Ciudad Obregón, Sonora.- Personas que viajan en distintos tipos de vehículos y participan en accidentes viales, sufren de lesiones específicas, según el jefe de socorros de Cruz Roja Obregón.

José Luis Osegueda Osegueda, detalla que son muy comunes este tipo de llamados en los que sus paramédicos tienen que actuar de manera urgente.

El problema más grave que se presenta, son lesiones o fracturas en las rodillas, si el choque es frontal o contra un objeto fijo, va a haber un hemotórax o un neumotórax, es decir, el volante se me va a incrustar en el pecho y eso me va a causar que se me fracturen las costillas y estas, me lastimen el corazón o los pulmones”, detalló.