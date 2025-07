¡Buena noticia! Termina la entrega de uniformes escolares gratuitos en todo Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La distribución de 880 mil prendas y 440 mil pares de calzado que inició el pasado 20 de mayo del 2025 terminó en Navojoa este 19 de julio, con lo que finaliza el proceso de entrega de uniformes escolares gratuitos para el ciclo escolar 2024-2026. Con esto, el Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, apoya la economía de los padres de familia y motiva a los alumnos a seguir con sus estudios.

Hay que resaltar que este es un compromiso de Durazo Montaño, quien destacó la necesidad de entregar prendas de calidad y antes del inicio del ciclo escolar 2025-2026, en beneficio de la economía familiar, de forma que los tutores sepan que el gasto de uniformes, uno de los más fuertes, está cubierto. El proceso ha culminado este sábado en el municipio de Navojoa, donde se realizó un proceso sin contratiempos y de mano de las autoridades educativas.

El proceso de entrega de uniformes fue rápido

Para hacer posible la entrega de estos 440 mil kits en beneficio de quienes cursan sus estudios de nivel básico en escuelas públicas de la entidad, el Gobierno de Sonora destinó una inversión de más de 316 millones de pesos. Cabe señalar que en toda la administración de Alfonso Durazo se han entregado más de un millón 782 mil 191 paquetes, a igual número de estudiantes, con una inversión total de más de mil 384 millones de pesos. Estos kits escolares gratuitos constan de una playera tipo polo unisex, un pantalón, un jumper y un par de calzado para preescolar y primaria, y para secundaria se incluyen las mismas prendas y una falda, de forma que se tiene cubierto todo el esquema.

Para que la entrega de los uniformes escolares gratuitos, así como el calzado escolar gratuito, fuera posible, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) trabajó en una logística especial para que fuera un proceso ágil, ordenado y transparente, en el cual, al recoger el kit escolar, los tiempos de espera no fueran mayores de los cinco minutos. Y mucho antes del proceso de entrega, la SEC realizó un proceso de actualización de tallas para que los menores que inician el curso 2025-2026 no tuvieran ningún inconveniente respecto a si el uniforme les queda o no.

Fuente: Tribuna del Yaqui