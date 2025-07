Arranca modernización de la Laguna del Náinari; estos serán los NUEVOS atractivos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón está en pleno renacimiento, señaló durante extensa gira de trabajo por Cajeme el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la que dio a conocer el proyecto de modernización del 'Complejo Náinari', que involucra a la laguna, al Parque Infantil y al Deportivo Álvaro Obregón.

"Ciudad Obregón es una ciudad que queremos mucho, porque su gente siempre nos ha acompañado y respaldado. En campaña ofrecí que rescataríamos este extraordinario y privilegiado espacio que está en el corazón de la ciudad y que permite una oportunidad de esparcimiento gratuito, donde las familias cajemenses se pueden venir a pasar aquí el fin de semana sin gastar un quinto", dijo a los asistentes el mandatario estatal.

Aseguró que esos espacios regresarán en perfectas condiciones a la comunidad cajemense. "No puede haber paz y tranquilidad si los niños y los jóvenes no tienen espacios para divertirse. Vamos a invertir 80 millones de pesos este año en este proyecto y espero terminarlo; no le voy a regatear ni un quinto a este proyecto", destacó Durazo Montaño. Por su parte, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, aplaudió los esfuerzos del estado para este proyecto.

"Este proyecto es para las familias de Cajeme, porque se merecen que les demos los espacios de recreación y esparcimiento, de encuentro y de construcción de paz y convivencia. Estamos muy contentos de tener aquí a su principal impulsor, al amigo de Cajeme, el primer gobernador realmente de Cajeme, porque eso se mide desde el corazón y del compromiso con las y los cajemenses; es el gobernador Alfonso Durazo Montaño", dijo Javier Lamarque Cano.

Dieron inicio los trabajos en la laguna

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio ofreció detalles de la obra. "El proyecto de modernización del 'Complejo Náinari' constará de varias etapas en las que se intervendrán las áreas de la laguna y todos sus espacios de alrededor de 34 hectáreas, la unidad deportiva Álvaro Obregón con 31 hectáreas y, en la otra etapa, el parque infantil Ostimuri", dijo Alejandra Castro Valencia, titular de la dependencia.

¿Cuánto se invertirá?

80 millones de pesos serán invertidos en la primera etapa de modernización de lo que se llamó 'Complejo Náinari'.

¿Cuáles serán las nuevas atracciones?

La Laguna del Náinari tendrá nuevas áreas de esparcimiento, corredores iluminados y un sistema de riego que garantizará que siempre se mantenga verde. Tendrá una trotapista de más de cuatro kilómetros. Además, se ampliará la plaza del Discóbolo.

En el Álvaro Obregón se tendrán cuatro nuevos campos de béisbol, seis canchas de fútbol y un trébol de béisbol infantil renovado, pasto sintético, iluminación LED y áreas de estacionamiento. En el parque se tendrá un museo interactivo de física, un observatorio astronómico y el simulador para viajar a Marte, además de un jardín botánico. También zona de camping y un granero renovado; se tendrá una infraestructura moderna, accesible y segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui