Calor extremo en Hermosillo: Pronóstico del clima en Sonora para HOY jueves 24 de julio

Hermosillo, Sonora.- Arrancar el día con información precisa del clima es fundamental en Hermosillo, donde el calor extremo puede afectar la salud y las actividades cotidianas. Este jueves 24 de julio, la capital de Sonora experimentará temperaturas elevadas y condiciones mayormente despejadas, por lo que es importante planificar las salidas, usar protector solar y mantenerse bien hidratado. En TRIBUNA te compartimos el pronóstico detallado para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo HOY 24 de julio

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Hermosillo tendrá una temperatura máxima de 44°C, con cielo despejado durante casi todo el día. Desde temprano, el termómetro marcará valores altos, comenzando en 26°C alrededor de las 6:00 horas, tiempo local. Para las 8:00 horas, la temperatura subirá a 30°C, y entre las 11:00 y 14:00 horas se espera el pico de calor, cuando el ambiente alcanzará entre 42 y 44°C.

Así será el clima en Hermosillo HOY jueves 24 de julio. Foto: Conagua

El índice de rayos ultravioleta (UV) será extremo (nivel 9), lo que obliga al uso de protector solar con FPS alto y evitar actividades prolongadas bajo el sol. Los vientos se presentarán del noreste durante la mañana con velocidades de 8 a 15 kilómetros por hora, cambiando hacia el suroeste por la tarde con rachas de entre 20 y 24 kilómetros por hora, lo que ayudará ligeramente a mitigar la sensación térmica.

Por la noche, el ambiente continuará cálido, con una mínima de 27°C y vientos que oscilarán entre los 15 y 30 kilómetros por hora, manteniendo la sensación de calor hasta la madrugada del viernes 25 de julio de 2025.

¿Cómo estará el clima en el resto de Sonora?

En otros municipios de Sonora se pronostican condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 40 y 45°C en el noroeste del estado. En zonas serranas, el amanecer será más templado, con valores entre 23 y 25°C, pero la tarde será igualmente calurosa. Se esperan ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en áreas de desierto y regiones cercanas a la frontera con Arizona, donde incluso podrían generarse tolvaneras.

Para las zonas costeras, como Guaymas y Puerto Peñasco, el pronóstico señala cielos despejados por la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 40°C y vientos del oeste de 20 a 35 kilómetros. Se prevén lluvias aisladas en Sonora para este jueves, aunque el monzón mexicano seguirá activo sobre el noroeste del país, lo que podría dejar lluvias fuertes en Sinaloa y Chihuahua durante la noche.

