Gerardo desea recuperar su salud, su vida y volver a trabajar; busca apoyo de cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Tiene 55 años de edad y padece obesidad mórbida. Su salud se vio afectada al grado de poner en riesgo su vida. Este año, Gerardo Ruiz Sánchez alcanzó un peso de 270 kilogramos. Ahora busca recuperar su salud, su vida y volver a trabajar, por lo que requiere del apoyo de los cajemenses.

"Tuve un accidente, al ser arrollado por un auto, que me impidió caminar por un tiempo, lo que me hizo subir más rápido de peso. Un año después comencé a trabajar aquí por fuera de mi casa para movilizarme menos, pero luego sufrí la mordedura de una araña violinista, según los médicos, y eso me volvió a tumbar en cama; incluso estuve a punto de perder la pierna", recordó.

"Quiero recuperar mi movilidad y sentirme un hombre de nuevo; es muy difícil vivir en esta situación. He pasado momentos muy difíciles en los que me siento muy vulnerable mentalmente, al grado que mi cuerpo se paraliza", comentó entre lágrimas. "Mi condición me ha afectado muchísimo; el exceso de peso me hace sentir menos y una persona anormal", señaló.

Gerardo lamenta la falta de empatía de algunas personas, que terminan hiriéndolo. "Es tan fácil llegar y preguntar '¿cómo estás?', y por el contrario comenzamos a juzgar, sin saber qué problemas estará atravesando la persona". Ha bajado unos cuarenta kilos en los últimos meses gracias al apoyo médico. Le costó mucho aceptar lo que le estaba pasando, llegando en algún momento a reclamar a Dios.

"Este es mi proceso de vida, ya lo acepté; si lo tengo que vivir, lo voy a vivir. Dios me dice que todo va a cambiar, que voy a volver a ser un hombre nuevo y activo como lo era. Aquí estoy levantando la mano y quien me pueda apoyar se lo agradecería con toda el alma", comentó en entrevista con TRIBUNA.

"Quiero seguir viendo al médico y al nutriólogo. Primero deben bajar mi peso, estabilizarlo y, posteriormente, ver si se requiere de una cirugía como manga gástrica o ver qué hacer conmigo", detalló. "Si quieren ayudarme y venir a mi casa, son bienvenidos, es calle Río Papagayo 807, colonia Libertad. Afuera de mi casa está mi carreta de hot dogs. Mi teléfono es el 6442754019". Gerardo es un personaje conocido en la comunidad, pues durante 30 años vendió hot dogs en la esquina de las calles California y 6 de Abril.

