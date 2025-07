Conductores de pipas en Navojoa que pidan dinero serán cesados

Navojoa, Sonora.- El abastecimiento de agua a través de pipas se ha convertido en el principal acceso al servicio para las familias del sector oriente del municipio de Navojoa, sin embargo, vecinos han denunciado presuntas malas prácticas por parte de algunos conductores.

Por ello, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) informó que habrá ‘mano dura’, en contra de los trabajadores que sean sorprendidos solicitando dinero a cambio de agua en las colonias afectadas.

EL AVISO

A través de redes sociales, usuarios compartieron su experiencia con el programa de tandeo y abastecimiento en pipas, asegurando que en ocasiones algunos hogares se quedan sin recibir el agua potable debido a que los conductores tienen preferencias con quienes le ofrecen dinero.

Están cobrando el agua, si no le das dinero no se detiene el pipero y no alcanzamos a recibir agua la mayoría de la gente… Tardan hasta una semana más en regresar, eso es lo malo”, expresó Rubén, vecino de la colonia 16 de junio.