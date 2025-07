Participará alumna de Cobach Sonora en Serie Mundial de Softbol, representará a México

Hermosillo, Sonora.- La multicampeona Mariajosé Rochín Rongel, alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), quien ganó el subcampeonato con el equipo sonorense de softbol juvenil femenil menor en la Olimpiada Nacional Conade 2025, representará a México en el próximo Mundial de Softbol que se llevará a cabo en McAllen, Texas, del 16 al 20 de julio.

Para la estudiante del plantel Villa de Seris, de 16 años, haber obtenido la medalla de plata en la Olimpiada Nacional, realizada del 10 al 16 de junio en Mérida, Yucatán.

Marca historia en el deporte sonorense. Esto me hace sentir muy orgullosa de ser sonorense y demasiado feliz de que todo aquel tiempo y trabajo duro que le he dedicado a este deporte que tanto me gusta esté dando frutos”, expresó