Secretaría del Bienestar en Sonora protege a beneficiarios del calor extremo en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mitigar los efectos del calor extremo y reducir los tiempos de espera, la delegación de la Secretaría del Bienestar en Sonora implementó diversas acciones en los Bancos del Bienestar para proteger a los adultos mayores durante el actual periodo de dispersión de apoyos.

El delegado estatal, Octavio Almada Palafox, informó que se han colocado sillas y carpas y se entregan botellas de agua y sueros desde las 6:00 horas en los puntos de atención, medidas que él mismo ha supervisado personalmente.

Hice un compromiso con los beneficiarios: que desde temprano tuvieran sillas, agua y sombra. Aunque pongamos todo eso, el calor sigue siendo fuerte y hay que tomar precauciones", explicó.

Agilización del proceso

Además, Almada Palafox aseguró que quienes acuden a las instalaciones encontrarán condiciones adecuadas, como acceso a sanitarios, hidratación, carpas y personal de apoyo. Sin embargo, hizo un llamado a utilizar la tarjeta del Banco del Bienestar en cajeros automáticos o en comercios, esto con el fin de disminuir las filas en ventanilla y hacer más ágil la atención.

"Los apoyos no se pierden si no se retiran el día asignado por letra, por lo que los beneficiarios pueden acudir en otra fecha sin ningún problema o riesgo de perder su recurso. Si no necesitan el dinero de inmediato, pueden esperar. La cuenta sigue activa y el recurso está disponible en cualquier momento", explicó el funcionario estatal.

Finalmente, Almada Palafox recordó que, en caso de extravío de la tarjeta, sí es necesario acudir a ventanilla con el acuse correspondiente, e invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar aglomeraciones innecesarias y cuidar su salud durante esta temporada de calor intenso.

Fuente: Tribuna