Alarmante brote de dengue en Guaymas preocupa; autoridades toman acciones

Guaymas, Sonora.- Ante la situación que se presenta en el Puerto, en donde se ha registrado un brote de dengue, autoridades de los tres niveles de gobierno han sumado esfuerzos y van con todo en el combate al mosco transmisor de esta enfermedad. Hasta la semana epidemiológica número 29, en Sonora se han confirmado 89 casos de dengue, de los cuales 67 los acumula Guaymas, seguido de San Ignacio Río Muerto, con 17; Ciudad Obregón, con dos; y Álamos, Navojoa y Hermosillo, con uno cada uno.

Ante ello, la alcaldesa Karla Córdoba González convocó a una reunión a autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de salud, a fin de acordar acciones más contundentes para combatir al dengue, a las que ha convocado a la comunidad para que se sumen.

Manifestó la necesidad de mantener una estrategia conjunta y permanente para proteger a las familias guaymenses contra esta enfermedad, de tal manera que, aparte de las jornadas de descacharre y fumigación, se emprenderán otras acciones, como visitas casa por casa por parte de personal de vectores, a fin de identificar y eliminar criaderos de mosquitos, así como trabajos de promoción a la salud.

El jefe de la Región 4 de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Barrón, aseguró que los casos que se han presentado hasta el momento en Guaymas son del tipo clásico, es decir, no graves, por lo que no se ha registrado ninguna defunción. Dijo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, dispuso de todo el apoyo a este puerto para atacar el problema del dengue con una serie de acciones preventivas, y evitar así que se presenten nuevos casos.Hasta el momento, 19 casos de dengue se habían registrado en Sonora a la misma fecha del año pasado, igual no graves.

