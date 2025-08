Lamarque responde a críticas sobre nuevas obras en Cajeme; "desean desacreditar al gobierno"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante su encuentro mañanero de los jueves con los representantes de los distintos medios de comunicación, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, fue cuestionado respecto a información falsa y cuestionamientos o comentarios emitidos en diferentes redes sociales, relacionados con los recursos que se destinan a diferentes obras, como la rehabilitación del complejo conformado por el deportivo Álvaro Obregón, la Laguna del Náinari y el Parque Infantil Ostimuri.

Ante esta situación, el edil cajemense señaló que dichas interacciones o reacciones en relación a los trabajos en cuestión no son realizadas por ciudadanos en general, sino por actores políticos interesados en dañar la imagen del Ayuntamiento. Lamarque agregó que los recursos que se invertirán en la obra de remodelación del citado complejo recreativo no corresponden al municipio, sino que son aportaciones estatales y federales, las mismas que ascienden a 80 millones de pesos.

"Me da risa, porque se me hace casi ridículo tener que dar explicaciones sobre situaciones muy obvias. A ver, en primer lugar, no son recursos municipales, son recursos estatales y en su momento federales", indicó. Lamarque Cano destacó que la rehabilitación de los citados espacios deportivos y recreativos forma parte de una campaña nacional, encaminada a la construcción de valores positivos en los niños, niñas y jóvenes, a través de brindar espacios de sano esparcimiento a la sociedad.

Además, el alcalde cajemense desmintió los señalamientos de que el Ayuntamiento se haya adjudicado el llamado 'Parque Gratitud' y aclaró que la obra no se realiza con inversión municipal, sino con recursos particulares. Cabe destacar que, en diferentes ocasiones, se ha criticado que los recursos para realizar los trabajos en cuestión deberían destinarse a la rehabilitación de vialidades e infraestructura.

"Pero nunca les vamos a dar gusto, porque son contras, porque lo único que ellos buscan es descalificar al gobierno municipal, pero voy a dejar algo en claro: 80 millones no son nada en comparación con los tres mil que hemos invertido en calles", afirmó Lamarque.

Fuente: Tribuna del Yaqui