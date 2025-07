VIDEO: Cae auto a GRAN SOCAVÓN en Ciudad Obregón; nadie explica cómo pasó

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada de lluvias es muy importante para la región, por la sequía que 'golpea' a Sonora; sin embargo, con estas se forman desperfectos en las calles, entre ellos los llamados socavones. Pues en Ciudad Obregón se formó uno en plena calle Náinari, una de las más transitadas. Y este jueves 31 de julio, un vehículo cayó en él. Lo sorprendente es que nadie puede explicar cómo es que pasó.

El socavón se encuentra en la calle Náinari entre Puebla y Zacatecas; es uno de los dos que se formaron por las recientes lluvias del pasado martes y miércoles. Tras su formación, las autoridades acudieron al sitio para cerrar, como medida de prevención, el paso vehicular. Los trabajos de reparación comenzarían este jueves, pero poco antes de las 10:00 horas pasó lo que nadie puede explicar: un vehículo particular, un Chevrolet Beat de modelo reciente y color gris, cayó de manera extraña en el socavón.

Al lugar llegaron las autoridades, quienes afirmaron que el conductor o conductora desobedeció las señales de no pasar. Por la forma en la que el vehículo se encuentra, no se puede explicar cómo es que cayó, ya que en lugar de estar en posición horizontal, quedó en vertical. Cabe señalar que el socavón tiene un diámetro de aproximadamente 3 metros. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas por el hecho.

Al lugar llegó una grúa para llevarse el vehículo; no se dijo si presentó o no algún desperfecto mecánico. Pero en redes sociales, la ciudadanía criticó el hecho de que el conductor no respetara los señalamientos de tránsito. No se sabe si las autoridades pondrán una multa por no seguir las indicaciones. Lo que sí, es que ya comenzaron los trabajos de reparación en la zona para evitar más accidentes.

Cabe señalar que no es la primera vez que un automóvil cae a un socavón en Ciudad Obregón; el hecho que más se recuerda es cuando una camioneta color negro cayó por completo en la colonia Libertad. Gorgonio Barraza se dirigía a su casa en medio de la lluvia cuando repentinamente sintió que su carro se hundía en la calle Moctezuma; este hecho sucedido en 2021 se hizo tan viral que estuvo presente en los noticieros por varios días.

Fuente: Tribuna del Yaqui