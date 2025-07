"Es una tragedia": Alfonso Durazo condena asesinato de tres hermanas y su madre en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, usó sus redes sociales para compartir un mensaje, en el cual condenó el lamentable asesinato de una madre y sus tres hijas, menores de edad, en Hermosillo. El mandatario aseguró que su gobierno mantiene el compromiso para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir y resaltó que ya hay un detenido por estos hechos.

El comunicado del gobernador morenista inició señalando: "Como padre y abuelo lamento profundamente el asesinato de tres niñas y su madre en Hermosillo". Asimismo, Durazo resaltó que "la violencia no tiene y no debe de tener lugar en los espacios donde crecen nuestras hijas e hijos". y luego hizo hincapié en que gracias a la respuesta eficaz y coordinada de las autoridades competentes, se logró la detención del responsable. Aunque afirmó que esto "no repara la pérdida" de las menores.

Alfonso Durazo también reiteró que su compromiso es actuar con total firmeza y asegurarse de que la justicia llegue, así como tomar acciones para evitar que algo similar vuelva a ocurrir: "Sabemos que el consumo y tráfico de drogas, así como las relaciones con personas ligadas al crimen organizado generan entornos de alto riesgo, especialmente para niñas y niños", señaló el gobernador.

Asimismo, el posicionamiento de Durazo incluye que ya se trabaja en acciones de prevención, atención a víctimas y reconstrucción del tejido social, para continuar con su compromiso de crear un estado "más seguro y justo". "Como gobernador, esta tragedia me llena de pesar y representa una profunda preocupación que nos obliga a reforzar nuestro compromiso institucional", dijo el mandatario de Sonora.

Como se sabe, fue este fin de semana cuando la confirmó el hallazgo de tres cuerpos sin vida a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 Norte, en la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo. Después se reveló que los cuerpos correspondían a tres niñas, una de las menores 9 años y dos gemelas de 11 años de edad. Pocos días antes de este hallazgo, la madre de las víctimas también fue encontrada ejecutada.

Fuente: Tribuna