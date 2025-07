Clima Sonora 8 de julio: ¿Lloverá esta NOCHE en Ciudad Obregón? Esto dice el pronóstico

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planeado salir esta noche de martes 8 de julio de 2025, debes considerar el pronóstico del tiempo, pues The Weather Channel y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tienen un reporte sobre las próximas lluvias que pudieran presentarse en la región. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles tal y como te lo informamos en la edición matutina, esto ya que de acuerdo a los expertos las precipitaciones pueden seguirse presentando los siguientes días.

Primeramente, hay que señalar que las lluvias registradas la madrugada de este 8 de julio acumularon 53 milímetros (mm) en la zona urbana de Ciudad Obregón, lo que ante los ojos de productores agrícolas y meteorólogos es bueno, ya que abona a la recuperación del sistema de presas. Actualmente, el tiempo en Ciudad Obregón es mayormente nublado, lo que indica que hay probabilidades de lluvia; esto es lo que dicen los expertos.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes 8 de julio por la noche

The Weather Channel señala que a partir de las 20:00 horas se tendrá un tiempo mayormente nublado con un 54 por ciento de humedad y una sensación térmica de 37°C. Sin embargo, no hay pronóstico de que se vayan a registrar precipitaciones hasta las 23:00 horas. Por lo que no llovería durante la noche de este martes en Ciudad Obregón. Pero, por otra parte, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es específico del organismo de Cuenca Noroeste. Se pueden esperar nublados dispersos con tormentas eléctricas, acompañadas de precipitaciones menores de 25 mm. Esto con temperaturas máximas cercanas a 40 °C o mayores en los valles.

Este será el clima hoy 8 de julio por la noche en Ciudad Obregón

Sería hasta el día jueves 10 de julio que se vuelvan a presentar de manera copiosa en la ciudad. La encargada de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Obregón, Guadalupe Jiménez Ortega, explicó que son algunas puntuales condiciones las que provocan que se presenten las lluvias en dicho periodo, situación que se espera continúe por los próximos días. "Es posible que la convección se regenere para la zona de los valles, alcanzando Ciudad Obregón y pudiendo ocasionar algunas lluvias importantes y puntuales", señaló Jiménez Ortega. Sin embargo, hay que estar pendiente del reporte del clima que TRIBUNA tiene para ti para ir conociendo las actualizaciones sobre el estado del tiempo.

Así amanecerá en Ciudad Obregón este miércoles 19 de julio

Mientras que, por otra parte, The Weather Channel pronostica que de la 1:00 a las 5:00 horas de este miércoles se puede esperar un cielo parcialmente nublado con una humedad aproximada del 70 por ciento, pero sin condiciones de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 28 °C y 29 °C. Si quieres conocer puntualmente el pronóstico, no te olvides de leer el pronóstico del clima en TRIBUNA mañana por la mañana para estar más informado.

Fuente: Tribuna, The Weather Channel y Conagua