Guerreras Buscadoras en Cajeme suman 70 cuerpos localizados en el municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- Del 1 de enero hasta el día 9 de julio del 2025, al menos 70 cuerpos han sido ubicados por parte del colectivo de búsqueda Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Lo único que queremos es encontrarlos, llevarnos a nuestros familiares a casa, aunque no sea como nosotras quisiéramos. No buscamos venganza, no queremos problemas con nadie", expresó Silvia Velázquez, una de las líderes del grupo.