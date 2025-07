Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los recurrentes casos de podas inmoderadas y tala de árboles en el municipio de Cajeme, ha sido un caso que mantiene la atención de las autoridades, por lo que regidores están tomando cartas en el asunto, aseguró Armando Alcalá Alcaraz.

Regidores impulsan Reglamento del Árbol en Cajeme ante talas y podas indebidas

A raíz de eso y de ciertos casos que se presentaron, platicamos con el director de Ecología y lo llamamos a comparecer, en el sentido sobre qué estaba haciendo el ayuntamiento en cuestión de sanciones, de reglamentación, para evitar que sigan cometiéndose actos irresponsables y se controlara”, anotó.

Señaló que, como parte de los trabajos en la comisión de desarrollo urbano, se lograron algunos acuerdos.

Llegamos al acuerdo en que vamos a hacer el primer Reglamento del árbol, precisamente para establecer los lineamientos de cuándo, hasta dónde y en qué condiciones se puede podar un árbol, así como cuándo y por qué se puede talar un árbol. Pero si no molesta a nadie y no hay ningún problema, no hay justificación alguna en esos casos en poner sanciones duras económicamente, así como la reposición de una fuerte cantidad de árboles para reforestar en sustitución del talado”, detalló a TRIBUNA.

Destacó que no se trata solo de una medida recaudatoria, sino realmente de una preocupación por el tema ecológico.

No queremos que siga empeorando el daño ecológico. Ve las condiciones climatológicas que estamos viviendo; falta de lluvias, las extremas temperaturas, necesitamos más árboles nuevos, no estar talando los que ya existen”, destacó.

Por otra parte, en la Comisión de hacienda pidieron duplicar los montos de las sanciones económicas por esas prácticas.

Regidores impulsan Reglamento del Árbol en Cajeme ante talas y podas indebidas

Los regidores reconocen que la dependencia de gestión ambiental no cuenta con las herramientas ni el equipo necesario, mucho menos con una patrulla verde, sin embargo, 'eso no justifica que no haga su trabajo', reconoció.

Fuente: Tribuna