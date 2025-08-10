Alerta en Hermosillo: Así estará el clima este domingo 10 de agosto, según Conagua

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este domingo con un cielo despejado y temperaturas que desde muy temprano apuntan hacia un día de calor intenso. Aunque las primeras horas ofrecen un respiro relativo, las previsiones señalan que el termómetro escalará rápidamente, acercándose a los 40°C en las horas centrales. Aquí más detalles del clima y el tiempo en la capital de Sonora.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Hermosillo comenzó la jornada con temperaturas cercanas a los 29°C a las 7:00 horas, cielo completamente soleado y sensación térmica de 32°C. El viento sopla suave desde el sureste, sin superar los 22 kilómetros por hora, y el índice UV en las primeras horas es bajo, aunque irá en aumento rápidamente conforme avance la mañana.

Para las 09:00, el termómetro ya rondará los 32°C y la sensación térmica podría llegar a los 35°C. La recomendación es iniciar actividades al aire libre temprano y mantenerse hidratado, pues a partir de las 11:00, el índice UV alcanzará niveles muy altos, lo que requiere el uso de protector solar y medidas de protección adicionales.

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto más alto: hacia las 14:00 horas se esperan temperaturas de 39°C, con sensación térmica de hasta 42°C. El cielo pasará de soleado a intervalos nubosos, y el viento soplará suave desde el suroeste. A las 17:00 horas, la cobertura nubosa aumentará y existe una probabilidad de 30 por ciento de lluvias débiles, con acumulados estimados de 0.1 mm.

Aunque las precipitaciones serían ligeras, podrían traer un descenso momentáneo de la temperatura, acompañado de ráfagas moderadas de viento desde el norte. Para la noche, el termómetro se mantendrá en torno a los 33°C, con sensación térmica de 35°C y cielo mayormente despejado con algunos intervalos nubosos. El viento será ligero, sin superar los 28 kilómetros por hora, y el índice UV caerá a cero, lo que permitirá una sensación más fresca en comparación con la tarde, aunque la humedad seguirá presente.

