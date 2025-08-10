Así estará el clima en Ciudad Obregón HOY 10 de agosto: Calor extremo y LLUVIAS nocturnas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amanece con un cielo que combina calma y expectativa: la jornada de este domingo 10 de agosto promete altas temperaturas, pero también la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas al final del día. Mientras muchos planean actividades al aire libre, las condiciones atmosféricas sugieren que habrá que tomar precauciones. Aquí el pronóstico del clima completo.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer en Ciudad Obregón, sur de Sonora, registró 27°C con sensación térmica cercana a los 31°C, humedad elevada y un ambiente bochornoso. La visibilidad se mantendrá sin restricciones y el viento soplará suave desde el este, entre siete y 12 kilómetros por hora, aunque se prevén rachas más intensas conforme avance el día.

Así será el clima en Obregón este domingo. Foto: Conagua

El arranque del domingo se caracterizará por cielos despejados y un rápido incremento en la temperatura. Entre las 08:00 y las 10:00 horas, el termómetro subirá de 31°C a 36°C, con sensación térmica que puede alcanzar los 41°C. El índice UV se elevará a niveles muy altos, por lo que es fundamental evitar la exposición directa al sol sin protección. Hacia las 14:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará su temperatura máxima estimada de 38°C, pero la sensación térmica podría rondar los 43°C debido a la humedad y la baja circulación de viento.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que no reducirá la intensidad del calor. Esta combinación de nubosidad y aire caliente mantendrá un ambiente sofocante hasta bien entrada la tarde.

La calma térmica comenzará a notarse después de las 20:00 horas, cuando la temperatura descienda a 26°C, aunque todavía con sensación térmica de 28°C. Sin embargo, para la noche existe un 30 por ciento de probabilidad de tormenta, con acumulados estimados de 2.4 milímetros (mm) y rachas de viento que podrían oscilar entre los 23 y 50 kilómetros por hora. El cielo mostrará nubes y claros, y las tormentas, en caso de presentarse, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica.

En otras zonas de Sonora, como Hermosillo y Navojoa, se esperan condiciones similares: calor extremo durante la tarde y posibles lluvias dispersas hacia la noche, aunque con menor probabilidad que en el sur del estado.

Recomendaciones: Mantenerse hidratado, evitar la exposición solar prolongada en las horas de mayor radiación, y estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que la combinación de calor y tormentas nocturnas puede representar riesgos tanto para la salud como para la movilidad en la ciudad.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel