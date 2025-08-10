Clima en Sonora HOY: Pronostican CALOR extremo y LLUVIAS FUERTES este 10 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El cielo en Sonora tendrá muchos movimientos este domingo 10 de agosto de 2025. Entre el calor abrasador y las tormentas que se avecinan, el estado vivirá una jornada en la que será necesario tener a la mano tanto el paraguas como la botella de agua. La combinación del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica promete un día cambiante: amanecer fresco, tarde calurosa y noche pasada por las lluvias. Aquí todos los detalles del pronóstico del clima y el tiempo.

Pronóstico en Sonora: así estarán la mañana, tarde y noche de este 10 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana comenzará con un cielo medio nublado y temperaturas que irán de frescas a templadas. Será un respiro breve antes de que el termómetro empiece a subir rápidamente, sobre todo en el norte del estado, donde las máximas alcanzarán entre 40 y 45°C en la tarde.

Así será el clima en Sonora este domingo 10 de agosto. Foto: Conagua

Aunque el amanecer será relativamente tranquilo, se recomienda precaución por las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que podrían presentarse en algunos municipios. Durante la tarde, el calor se intensificará, especialmente en zonas como Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado, donde el ambiente será caluroso a muy caluroso.

Sin embargo, el calor no será el único protagonista: el cielo se cubrirá y llegarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, crecidas repentinas en ríos y arroyos, así como deslaves en áreas serranas.

La noche en Sonora estará marcada por un descenso ligero en la temperatura. Se mantendrán las lluvias y tormentas eléctricas, en algunos casos con granizo, y el viento seguirá soplando con fuerza, complicando la visibilidad en zonas de lluvia intensa. Las precipitaciones nocturnas podrían prolongarse hasta la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, especialmente en el centro y sur del estado.

En el resto del país, este domingo también será movido. El monzón mexicano seguirá afectando el noroeste con lluvias fuertes en Sinaloa y Baja California, mientras que canales de baja presión en el centro, sureste y península de Yucatán propiciarán tormentas y chubascos en gran parte del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente caluroso en regiones del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas muy elevadas en Nuevo León y Tamaulipas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)