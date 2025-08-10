Clima en Sonora: Pronostican LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS en este y sur del estado hoy por la NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si tienes actividades por la noche de hoy domingo 10 de agosto de 2025, es importante que estés enterado del pronóstico del tiempo. Aquí te contamos el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, que alertan que en este y sur del estado se tendrán lluvias y descargas eléctricas. Aquí está todo el reporte del clima completo.

De acuerdo al boletín del SMN, emitido en la edición vespertina, durante el transcurso de esta noche y la madrugada del lunes, por efectos del monzón mexicano, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas como Sonora, Sinaloa y Chihuahua. También señala que de 18:00 a 21:00 horas pueden presentarse chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona este y sur de Sonora. Estas tormentas podrían traer vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h. Además, como nota, el SMN advierte que las lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Clima en Sonora para esta noche

Por su parte, la CEPC señaló mediante información que compartió en redes sociales: "Se espera que durante las próximas horas inicie la actividad convectiva sobre la región norte y Sierra Madre Occidental, la cual mantendrá una proyección similar al día de ayer. Se espera que esta amplia actividad genere precipitaciones moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio, iniciando sobre el norte, nororiente y oriente".

¿Cómo será el clima para mañana lunes 11 de agosto?

De acuerdo con la Conagua, se espera por la mañana un cielo nublado y ambiente cálido y fresco en zonas altas de la región. Durante un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en la región. Además, por la tarde se podría generar cielo nublado con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Recuerda seguir toda la información del clima en TRIBUNA, que tiene para ti el reporte más actualizado del pronóstico del tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua