Impulso a la salud de Sonora: Se pone en marcha construcción de Hospital Universitario en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- El Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, ha puesto en marcha la obra del Hospital Universitario de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) con una inversión inicial de 19 millones de pesos. Esta obra es respaldada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y estaba bajo el Plan México para impulsar la educación y la salud en el estado.

Durazo Montaño afirmó que este proyecto es un antes y un después para el Valle del Mayo, ya que tendrá doble alcance al atender la demanda de servicios médicos de calidad para miles de familias de Etchojoa y municipios vecinos, y servirá como centro de prácticas para estudiantes de carreras relacionadas con el área de la salud, quienes contarán con acceso a instalaciones modernas y totalmente equipadas.

Este nuevo hospital es la respuesta a una solicitud hecha por la Universidad Tecnológica de Etchojoa, así como del pueblo yoreme-mayo, los cuales evidenciaron la urgencia de una infraestructura médica que atienda las condiciones específicas de comunidades rurales e indígenas.

De esta forma, la Universidad Tecnológica de Etchojoa será una de las cuatro universidades del país que forman el sistema de Hospital Universitario. En Sonora se suma a la reciente habilitación del Hospital General de Zona IMSS 'Dr. Ernesto Ramos Bours' en Hermosillo para estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora y otros centros educativos del estado.

El gobierno de Durazo atiende las necesidades de salud

El gobernador de Sonora destacó que el proyecto está alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y reafirma el compromiso de los gobiernos federal y estatal con la justicia social, la equidad y el desarrollo sostenible, pilares de la Cuarta Transformación.

Más para la salud en Sonora

Recientemente, la presidenta Sheinbaum Pardo estuvo en Sonora para la inauguración del Hospital Comunitario Vícam Switch, que tuvo una inversión de 700 millones de pesos y cuenta con 14 consultorios, dos consultorios de urgencia, dos quirófanos, 30 camas de hospitalización y seis camas de cuidados intensivos neonatales. Durante el evento de puesta en marcha, la mandataria habló de la importancia de seguir invirtiendo en la salud del pueblo sonorense, por lo que anunció importantes apoyos que más adelante se pondrán en marcha, siempre bajo el esquema del IMSS-Bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui