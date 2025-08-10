Karla Estrella CUMPLE sentencia; ofrece disculpas públicas a diputada 'DATO PROTEGIDO' por 30 días

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hoy 10 de agosto de 2025, la ciudadana hermosillense Karla María Estrella Murrieta cumplió parte de su sentencia al ofrecer disculpas públicas por 30 días a la diputada sonorense por el Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, también conocida como 'DATO PROTEGIDO'. En 2024, Estrella fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) por haber cometido violencia política de género en contra de Diana Karina Barreras.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, la ama de casa ofreció una disculpa a la diputada con la siguiente leyenda: "Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política". Esto hizo que Estrella sumara una gran comunidad en redes sociales de usuarios que consideraron un acto de censura por parte de la diputada y le aplaudieron no darse por vencida al ser "víctima de censura".

La propia Karla Estrella considera que el acto de pedirle disculpas a la legisladora significa una muestra clara de autoritarismo y abuso de poder. Cabe recordar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó contra el hecho de que la ciudadana tuviera que pedir disculpas y consideró que el "poder es humildad".

Caso polémico

El hecho de que Karla Estrella fuera sentenciada a disculparse es solo una parte. En febrero de 2024, la ciudadana puso un mensaje en su cuenta de X donde criticaba al diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras; tras esto, el Tepjf la encontró culpable de violencia política de género, por lo que, además de disculparse en redes por 30 días deberá:

Pago de una multa de mil 085.70 pesos

Tomar un curso orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres

Inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE)

Fuente: Tribuna del Yaqui