¡Precaución! Temperaturas de más de 45°C dejan nuevo caso de GOLPE DE CALOR en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Las temperaturas extremas continúan azotando a Sonora, con valores que superan los 45°C. En este contexto, la Secretaría de Salud y Protección Civil Estatal hacen un llamado a la población para tomar precauciones ante los golpes de calor y deshidratación, debido a que los casos siguen al alza. En más reciente, se documentó este viernes en la ciudad de Hermosillo, donde ya han ocurrido muertes relacionadas con el calor extremo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, este nuevo incidente relacionado con las altas temperaturas ocurrió la tarde del viernes 8 de agosto, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Hidalgo y Comonfort, donde una mujer se desmayó. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, identificados como Gameros Molina y Avilés Lerma, de la patrulla E-157, acudieron de inmediato luego de recibir el reporte.

La víctima recibió apoyo de parte de las autoridades. Foto: Facebook

Los agentes proporcionaron agua y suero oral para estabilizar a la mujer, al tiempo que solicitaron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a la fémina. Debido a su estado de salud, los socorridas determinaron trasladar a la afectada al Hospital General de Hermosillo, donde recibiría atención especializada. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido nuevos reportes sobre la víctima.

Sonora, el estado más afectado por calor extremo en 2025

Según la Secretaría de Salud federal, durante la temporada de calor 2025, Sonora ha registrado un total de 210 casos asociados a las altas temperaturas: deshidratación y golpe de calor, principalmente. Aunque no se han reportado quemaduras, la entidad encabeza la lista nacional en muertes relacionadas con calor extremo, con 16 defunciones confirmadas hasta el sábado 9 de agosto.

Onda de calor persistente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las temperaturas superiores a 45 °C continuarán afectando regiones de Baja California y Sonora, con una onda de calor que también se extiende a Baja California Sur, Sinaloa, Colima y Michoacán.

Ante este panorama, las autoridades reiteran la importancia de adoptar medidas preventivas, como evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, hidratarse constantemente y prestar especial atención a los grupos más vulnerables: niñas, niños y adultos mayores.

Fuente: Tribuna