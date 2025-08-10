Pronóstico del clima en Sonora del 11 al 13 de agosto: Así estarán las temperaturas y LLUVIAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora continuará con drásticos cambios la segunda semana de este mes. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten altas temperaturas, fenómenos como el monzón mexicano provocarán fuertes lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima del lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de agosto.

Así será el clima en Sonora la segunda semana de agosto 2025

Sonora iniciará la semana con chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente en zonas centro y sur. Para el lunes 11 de agosto esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, generando posibles tolvaneras en áreas desérticas. En cuanto a temperaturas, el noroeste y centro del estado registrarán valores por encima de los 45°C, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

Pronóstico del clima para el lunes 11 de agosto. Foto: Conagua

Se recomienda evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación solar y mantenerse hidratado. La inestabilidad atmosférica se intensificará el martes 12 de agosto, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en diversas zonas del estado, especialmente al norte y oriente. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo en áreas puntuales.

El termómetro volverá a superar los 45°C en el noroeste y occidente, con sensación térmica aún más alta debido a la humedad. Las ráfagas de viento se mantendrán, alcanzando los 60 kilómetros por hora en algunos municipios. El patrón de clima inestable continuará el miércoles 13 de agosto, aunque las lluvias se concentrarán en chubascos moderados a fuertes. Las zonas serranas podrían registrar acumulados importantes, mientras que en áreas urbanas podrían presentarse encharcamientos momentáneos.

Pronóstico del clima para el martes 12 y miércoles 13 de agosto. Foto: Conagua

En cuanto a temperaturas, nuevamente se prevén máximas superiores a 45°C en el noroeste y occidente del estado, por lo que se mantienen las recomendaciones de protección ante el calor extremo. Los vientos continuarán moderados a fuertes, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Recuerda estar atento a los comunicados de Protección Civil y la Conagua, en caso de que el clima cree severas afectaciones en vías y localidades.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)