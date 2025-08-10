Suman 12 defunciones en Hermosillo por el calor extremo durante 2025; son 16 en todo Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante lo que va de la temporada de verano, la Secretaría de Salud de Sonora ha notificado 12 muertes ocasionadas por las altas temperaturas en Hermosillo, la mayoría por golpe de calor. Mientras que son 16 defunciones las que suman en todo Sonora en lo que va del 2025 a causa del calor en municipios como San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Puerto Peñasco y Navojoa, su mayoría por golpe de calor y deshidratación.

La capital ha sido la ciudad con temperaturas más altas en el estado, alcanzando los 47 grados centígrados en su punto máximo, con sensaciones térmicas de hasta 52 grados. Ante esta situación, las autoridades de salud y municipales han habilitado una serie de albergues para las personas en condiciones vulnerables y en situación de calle a fin de que no se expongan durante las horas más críticas del día.

Las 12 personas fallecidas en Hermosillo por las altas temperaturas han sido hombres; esto debido, mayormente, a la exposición al calor por períodos prolongados, pero también por la falta de hidratación. La delegación de Cruz Roja en Hermosillo reportó que, en los primeros cinco días del mes de agosto, en la ciudad se atendieron 12 casos por golpe de calor que no han sido contabilizados en el informe estatal debido a que se atienden en el momento, sin necesidad de llegar a hospitales.

Cáncer en la piel

Otra problemática ocasionada por la exposición por tiempos prolongados al calor es el cáncer de piel. La asociación Piel Con Vida ha advertido que en los meses de julio a septiembre incrementan los casos de esta enfermedad por la falta de cuidado o de información. Entre las características que se deben tomar en cuenta para detectar este tipo de cáncer, está la visibilización de manchas en la piel o de lunares que antes no se tenían, por lo que es necesario atenderse rápidamente.

Se recomienda, de forma general, usar ropa ligera y de manga larga, no exponerse por tiempo prolongado al calor entre las 11:00 y las 17:00 horas del día, y mantenerse hidratado bebiendo, por lo menos, dos litros de agua diariamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui