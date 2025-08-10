Tras 3 años de lucha contra el cáncer, muere la joven Adriana Valenzuela en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 10 de agosto se confirmó el fallecimiento de Adriana Valenzuela Amaya, joven de 30 años de edad, quien durante los últimos 3 años llevó una tenaz batalla contra el cáncer. Su deceso se produjo tras complicaciones derivadas de una pulmonía, marcando el final de un camino que no solo fue una lucha por su salud, sino también un reflejo de los desafíos que enfrentan los pacientes para acceder a tratamientos en el sistema de salud.

Originaria de Ciudad Obregón, Adriana fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2022. Su condición médica se tornó más complicada con el tiempo, cuando la enfermedad hizo metástasis, extendiéndose primero a su pulmón y, en una etapa más reciente, al cerebro. Este último diagnóstico, confirmado en mayo de 2025, representó un punto crítico en su proceso médico.

Frente a este avance, su oncólogo recomendó con urgencia un tratamiento con el medicamento Enhertu, que ofrecía una nueva línea de defensa. Sin embargo, la familia se encontró con una barrera cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les informó que no podían cubrir el costo del fármaco debido a su elevado costo. "Nos dijeron que no nos podían apoyar con el medicamento, pese a que es lo que el doctor considera que puede salvarle la vida", comentó en su momento la madre de Adriana.

Con un costo aproximado de 120 mil pesos por sesión y un plan de tratamiento que ascendía a cerca de 800 mil pesos, la situación económica se convirtió en un obstáculo. Ante esta adversidad, Adriana y su familia recurrieron a la solidaridad ciudadana. La respuesta de la comunidad fue fundamental, permitiéndole recaudar los fondos necesarios para iniciar y continuar con las quimioterapias especializadas.

En sus últimos días, su estado de salud se deterioró a causa de una baja de hemoglobina que requirió una transfusión. A pesar de una breve alta médica, fue hospitalizada de nuevo el sábado 9 de agosto con un cuadro grave de pulmonía, falleciendo horas después. El caso de Adriana Valenzuela Amaya deja en claro las dificultades sistémicas que enfrentan numerosos pacientes oncológicos en México para acceder a medicamentos y tratamientos.

Para familiares y amigos que deseen darle el último adiós, se oficiará una misa por su eterno descanso este lunes 11 de agosto a las 17:00 horas en el Santuario de Guadalupe, ubicado en las calles Durango y Hermenegildo Galeana, colonia Centro, de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna