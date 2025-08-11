Calor extremo y LLUVIAS nocturnas: Así estará el clima en Ciudad Obregón hoy 11 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón, Sonora, seguirá siendo extremadamente caluroso este segundo lunes del mes. Si bien el monzón mexicano provocará lluvias en diferentes partes del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño, en el caso de Cajeme se esperan solo precipitaciones ligeras en la mañana y tormentas secas en la noche. Aquí el pronóstico del tiempo completo de hoy, 11 de agosto de 2025.

Ciudad Obregón: Así será el clima este lunes 11 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada en Ciudad Obregón comenzará con temperaturas alrededor de los 25°C poco antes del amanecer, con una sensación térmica cercana a los 26°C. Hacia las 6:00 horas el cielo presentará intervalos nubosos, pero rápidamente, conforme avance la mañana, predominarán las condiciones soleadas.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY lunes 11 de agosto. Foto: Conagua

A las 8:00 horas, la temperatura ascenderá a 29°C, con sensación de 32 C y vientos suaves desde el noreste, manteniendo un ambiente húmedo con valores cercanos al 69 por ciento. El periodo más caluroso llegará entre el mediodía y las 15:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 38°C con una sensación térmica que podría rozar los 43°C. En este lapso, el índice UV se ubicará en niveles muy altos, lo que implica riesgo significativo de daños por exposición solar directa.

Las autoridades meteorológicas recomiendan utilizar bloqueador solar de amplio espectro, ropa ligera y mantenerse hidratado. Durante la tarde, hacia las 17:00 horas, el ambiente seguirá siendo sofocante, con temperaturas cercanas a 37°C y posibilidad de tormenta seca en la región. Este tipo de fenómeno se caracteriza por actividad eléctrica y rachas de viento sin precipitaciones significativas en superficie, lo que incrementa el riesgo de incendios en áreas rurales o de vegetación seca.

Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 29 kilómetros por hora. Al llegar la noche, el panorama cambiará ligeramente. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 34°C, aún con sensación térmica de 39°C y cielo con nubes y claros. Será hacia la madrugada del martes 12 de agosto cuando se perciba un alivio moderado, con valores de 27°C y cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de lluvia durante la noche se estima en un 24 por ciento, por lo que no se descarta la presencia de chubascos aislados.

En el resto de Sonora, las condiciones meteorológicas serán similares, con temperaturas que en algunas zonas del noroeste y centro podrían superar los 45°C. Municipios como Hermosillo y Navojoa también enfrentarán jornadas calurosas, aunque en áreas serranas se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. El monzón mexicano, sumado a la divergencia en altura, será el principal motor de esta inestabilidad, mientras que en el litoral se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel