Ciudad Obregón: Organismos señalan que un gobierno vigilado hace mejor uso de recursos públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- Representantes de organismos empresariales coinciden en las ventajas de que los gobiernos se sientan y se sepan vigilados por la ciudadanía, a través de observatorios ciudadanos como 'Cajeme Cómo Vamos'.

"Yo creo que es un ejercicio muy sano cualquier ejercicio de revisión ciudadana a la administración pública; siempre será un paso adelante en la transparencia y en la manera de que el gobierno haga un buen uso de los recursos, sabiéndose vigilado", comentó Francisco Fernández Jaramillo, presidente de Canacintra Obregón.

Sobre el informe presentado por esa asociación civil, opinó que, aunque sean temas que incomoden a las autoridades, deben ser tocados. "Creo que fue un informe que tuvo varios elementos muy positivos; uno de ellos fue que hubo una buena apertura por parte de los funcionarios del gobierno municipal para aportar datos y clarificar dudas", apuntó.

El dirigente del sector industrial en la localidad reconoció que, aunque según el informe el gobierno municipal no alcanza la calificación idónea, sí mostró mejoría en relación al informe anterior. Por su parte, Gustavo Cárdenas García, presidente de Canaco Obregón, destacó que el sector comercio también se mantiene atento a ese tipo de observaciones ciudadanas.

"Siempre será conveniente que exista una ciudadanía enterada e interesada en los temas de gobierno y su transparencia; por ello, aplaudimos que se lleven a cabo esos trabajos que generen mejores resultados de los gobernantes", apuntó. "Ojalá sea algo que se vuelva cultural y no sea sólo una cuestión que dure este período de gobierno, sino que cuando venga la transición tengamos asentadas estas bases de apertura de gobierno", comentó.

Ambos dirigentes consideraron conveniente que la metodología en dicho programa sea mejorada para evitar que sus resultados puedan provocar cualquier tipo de malentendidos y se siga generando un ambiente favorable entre autoridades y ciudadanía.

El índice de riesgo de corrupción en Cajeme se mide a través de la evaluación de la probabilidad de que funcionarios públicos utilicen sus cargos para beneficio particular. En él, se busca identificar posibles riesgos de contrataciones públicas y proponer medidas correctivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui