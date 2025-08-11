Clima en Sonora: Alertan por TORMENTAS en Hermosillo y Ciudad Obregón esta NOCHE; a esta HORA LLOVERÁ

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Comenzó una nueva semana y si tienes planes para este lunes 11 de agosto por la noche, debes saber que en Hermosillo y Ciudad Obregón se esperan tormentas, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); aquí te contamos todos los detalles y horarios de las tormentas. Recuerda que toda la información del clima la puedes encontrar en TRIBUNA.

Según la Conagua, el monzón mexicano provocará lluvias fuertes en Sonora. Estas tormentas se han empezado a desarrollar sobre las inmediaciones de Cananea y sus alrededores; asimismo, se prevé que la trayectoria sea hacia el oeste, pudiendo dejar algunas lloviznas sobre la región del Altar. Además, el pronóstico indica que las lluvias continuarán en gran parte de la entidad, por lo que se llama a la población a mantener las medidas preventivas.

¿A qué horas lloverá hoy en Ciudad Obregón y Hermosillo?

Además, según The Weather Channel, para hoy se esperan lluvias en Hermosillo a las 18:00 horas con un 45 por ciento de probabilidades; para las 19:00 horas también se tiene un 17 por ciento de probabilidades de lluvia. Mientras que para Ciudad Obregón, se esperan lluvias débiles para las 20:00 horas.

Horario de lluvia a Hermosillo

Para las 21:00 horas se esperan lluvias con 100 por ciento de probabilidades; para las 22:00 horas se pronostica lluvia débil con un 80 por ciento de probabilidades y para las 23:00 horas se esperan algunos chubascos con un 30 por ciento de probabilidades. Además, según el pronóstico del SMN, se esperan lluvias de 18:00 a 21:00 horas en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora. Se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h.

Horarios de lluvia de Ciudad Obregón

¿Cómo será el clima mañana martes en Sonora?

Para mañana se espera cielo medio nublado y bancos de niebla en el oeste de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noroeste y oeste de Sonora. Además, se esperan lluvias puntuales fuertes por la noche; las captaciones que podrían registrarse son de 25 a 50 milímetros (mm). Sin embargo, continuarán las temperaturas de hasta 45°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui