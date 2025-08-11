Clima Hermosillo HOY 11 de agosto: Alertan calor y posibles TORMENTAS secas por la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 11 de agosto de 2025, la ciudad de Hermosillo vivirá una jornada marcada por el calor extremo típico del verano sonorense, con cielos mayormente despejados en las primeras horas, un ascenso rápido de temperatura hacia el mediodía y la probabilidad de tormentas secas y nubosidad dispersa durante la tarde. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer en Hermosillo se registró a las 5:50 de la mañana con 29°C y cielo parcialmente nublado, aunque la sensación térmica ya alcanzaba los 33°C debido a la alta humedad, cercana al 70 por ciento. Durante las primeras horas, el ambiente permanecerá soleado y sin probabilidad de lluvia, con un incremento gradual de la temperatura: a las 09:00 se prevén 32°C y sensación de 36°C, mientras que hacia las 11:00 el termómetro rondará los 37°C con radiación UV muy alta, lo que obliga a extremar precauciones si se permanece al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Por la tarde, el calor llegará a su punto máximo con temperaturas cercanas a los 40-41°C y sensación térmica apenas un grado menor. En este periodo, la presencia del monzón mexicano favorecerá el desarrollo de tormentas secas, un fenómeno caracterizado por nubosidad y descargas eléctricas con escasa o nula precipitación en superficie, que podrían registrarse después de las 14:00 y mantenerse de forma intermitente hasta las 17:00.

El viento será mayormente en calma, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvia no superará el tres por ciento.

Al caer la noche, el termómetro marcará alrededor de 37°C a las 20:00 con cielos entre nublados y despejados. Hacia las 23:00 la temperatura descenderá a 34°C, pero la sensación térmica se mantendrá en 35°C debido a la humedad residual. Durante la madrugada, el ambiente seguirá cálido, con mínimas de 29-30 °C y nubosidad parcial, así como una probabilidad de lluvia cercana al tres por ciento.

En el resto de Sonora, las condiciones serán similares: temperaturas máximas superiores a 45°C en zonas del noroeste y centro, especialmente en áreas rurales y desérticas; calor intenso en Ciudad Obregón y Guaymas, y cielo variable con posibles chubascos dispersos en el norte y oriente del estado, principalmente en zonas serranas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel