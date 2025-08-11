Clima Sonora HOY 11 de agosto: Pronostican mañana fresca y tarde de calor extremo y LLUVIAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El calor no dará tregua en el estado de Sonora este lunes 11 de agosto de 2025, y aunque el sol seguirá intenso durante el día, el monzón mexicano hará su juego en el horizonte provocando fuertes lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Para que nada interrumpa tus actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. ¡Lee con atención!

Así estará el clima hoy en Sonora

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el amanecer en Sonora presentará cielo medio nublado, por lo que no será raro que se formen bancos de niebla en el noroeste del estado. En zonas serranas, el ambiente se sentirá templado o incluso fresco en la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 20 a 25°C.

Así será el clima en Sonora este lunes 11 de agosto. Foto: Conagua

Para la tarde, las condiciones cambiarán radicalmente: el ambiente será caluroso, alcanzando niveles extremos en el noroeste y centro de Sonora. El cielo permanecerá nublado y hay alta probabilidad de lluvias puntuales fuertes con acompañamiento de descargas eléctricas, además de posibles granizadas. Esta tormenta repentina podría elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos, reducir la visibilidad y generar ráfagas de viento que alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora.

Las temperaturas máximas del día se esperan tan elevadas que podrían superar los 45°C en el noroeste y centro de Sonora, zonas severamente golpeadas por la canícula. Al caer la tarde y avanzar la noche, el calor persistirá, aunque remitirán algo las presiones térmicas. El viento de 20 a 30 kilómetros por hora en la región mantendrá la sensación de bochorno. Por la noche, el ambiente caluroso se combinará con nubes persistentes, dejando abiertas la posibilidad de chubascos aislados o tormentas puntuales.

Monzón mexicano afectará otras zonas de México

Este patrón responde a la acción del monzón mexicano, que junto con un canal de baja presión en la Mesa del Norte y una vaguada en altura desde el noreste al occidente del país, generan estas condiciones inestables. Además, el aporte de aire húmedo del Pacífico y el Golfo intensifica la posibilidad de tormentas eléctricas en buena parte del noroeste, mientras que otros sistemas meteorológicos se esperarán lluvias abundantes en el centro y sur del país, incluso puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y otras regiones tropicales.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)