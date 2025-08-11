Cofepris certifica el PRIMER Consultorio Tradicional Indígena de México en Vícam

Comparta este artículo

Vícam, Sonora.- En coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el IMSS-Bienestar, se avaló en Vícam Switch, comunidad del municipio de Guaymas y corazón de la Nación Yaqui, el primer Consultorio Tradicional Indígena de México. Este reconocimiento marca un hecho histórico al integrar formalmente la medicina tradicional dentro del sistema público de salud.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Secretaría de Salud informó que este espacio fue certificado por la Cofepris, permitiendo que se ofrezcan, de manera regulada y segura, infusiones, limpias y otros tratamientos propios de la tradición Yaqui.

El consultorio estará bajo la responsabilidad de María Francisca Rosario Matuz, conocida como doña Panchita, curandera y partera yaqui con más de 15 años de experiencia, quien heredó sus conocimientos de su madre, Micaela Matuz, y ha sido reconocida por la comunidad por su dedicación y saberes ancestrales.

Este espacio combina los medios curativos tradicionales con la atención médica institucional, brindando a la población la posibilidad de recibir atención por parte de doña Panchita y personal médico del IMSS de manera complementaria, de acuerdo con sus necesidades y creencias culturales.

Con el aval de la Cofepris, Sonora da un paso firme hacia la incorporación plena de la medicina tradicional indígena en la política pública de salud, fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y garantizando a los pueblos originarios atención digna, segura y culturalmente pertinente.

Fuente: Tribuna