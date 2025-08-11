Combinan cultura y reforestación en el Bosque Urbano La Sauceda en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un fin de semana lleno de actividades ambientales, educativas y culturales se vivió en el Bosque Urbano La Sauceda, donde se reunieron decenas de personas en un espacio de convivencia y aprendizaje. Fortaleciendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, durante tres días, visitantes de todas las edades participaron en charlas, talleres y jornadas de reforestación con especies nativas.

Las actividades iniciaron el viernes 8 de agosto con la charla Econversando: ‘Calidad del Aire’, a cargo de Mónica Gallardo, ingeniera del Departamento de Cambio Climático de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), en la que se presentó el monitoreo ambiental que se realiza en La Sauceda para conocer la calidad del aire y su impacto ecológico en la ciudad.

El sábado 9 y domingo 10 de agosto se realizaron jornadas de limpieza y reforestación con especies nativas en distintas áreas del bosque, reforzando su biodiversidad y mejorando el hábitat para flora y fauna local. El sábado también se impartió un taller de cerámica con técnicas tradicionales sonorenses y, por la tarde, los Pequeños Guardabosques participaron en la actividad 'Pintando la vida del desierto', donde niñas y niños conocieron y pintaron cactus utilizando materiales reciclados. La jornada cerró con el Club de Lectura junto a La Tribu Desquiciada, dedicado al clásico literario El Principito, un espacio para la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas.

El momento más destacado llegó el 10 de agosto con el Domingo Chill, en el marco del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por el Gobierno del Estado con apoyo del Instituto Sonorense de Cultura (ISC). El foro al aire libre se llenó de poesía en lengua originaria y español, a cargo de Emilia Buitimea y otros participantes, así como de música, cantos y danzas que honraron la riqueza cultural de pueblos como Mayo, Guarijío, Yaqui, Comcaac, Cucapá, Tohono O’odham y Kikapú, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui