Comenzará el Congreso de Sonora el proceso de entrega-recepción; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- En la sesión del Congreso de Sonora del 1 de septiembre de 2025, iniciará un periodo más de sesiones ordinarias, el primero del segundo año legislativo. Dicha sesión será para el proceso de entrega-recepción.

El actual presidente, Omar del Valle Colosio, recordó que hace un año se reformó la ley orgánica del Congreso para homologar la elección de la mesa directiva a la del Congreso de la Unión y que esta dure un año en actividades por cuestiones de logística. "En este mes, iniciamos un proceso de ir preparando lo que por ley nos corresponde, que es la entrega-recepción que inicia en septiembre. El primero de dicho mes se elegirá una nueva mesa directiva", explicó.

Junto con el nombramiento de la nueva presidencia del Congreso, se comenzará con el proceso administrativo. Se debe nombrar el 1 de septiembre una nueva presidencia, una vicepresidencia, dos secretarios y un suplente, quienes fungirán durante un año el cargo, es decir, hasta septiembre del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui