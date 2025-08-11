Etnia guarijía bloquea las oficinas del INPI en la sierra de Álamos

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- Miembros de la comunidad guarijía tomaron las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la localidad de San Bernardo, en Álamos, para exigir al Gobierno Federal que establezca una mesa de diálogo para atender sus peticiones.

Héctor Zaila Enríquez, gobernador tradicional del pueblo guarijío de Makurawe, aseguró que los funcionarios del INPI encargados de la elaboración del Plan de Justicia no incluyeron las peticiones que realizaron los siete gobernadores; y en su lugar, se encuentran trabajando en una agenda distinta a los temas que expusieron hace un año.

El objetivo es hacer presión para que el INPI gestione dentro de los planes de justicia las inquietudes no nada más de una comunidad, sino de todo el pueblo guarijío… Expusimos 13 puntos especiales para que este año se les diera solución, pero vemos que manejan un programa diferente”, puntualizó.

Señaló que no se moverán del lugar hasta que un representante del INPI a nivel federal dialogue con los manifestantes y se pueda llegar a un acuerdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui