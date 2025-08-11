Nuevo Hospital Universitario en Etchojoa reducirá la necesidad de traslados

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- De acuerdo al Cuerpo de Bomberos en el municipio de Etchojoa, en promedio se realizan entre 20 a 25 traslados hacia las ciudades vecinas para que los pacientes de escasos recursos puedan recibir atención médica; esto debido a que Etchojoa es el municipio con menor infraestructura hospitalaria en la región del Mayo. Por ello, las autoridades celebraron el inicio de los trabajos de construcción del nuevo Hospital Universitario, asegurando que esta obra marcará un antes y un después en la atención médica en la ciudad.

Ante la falta de hospitales, los derechohabientes tienen que trasladarse a Navojoa o hasta Hermosillo para poder recibir atención médica especialista o de urgencias; sin embargo, al ser una población de escasos recursos, es el Ayuntamiento de Etchojoa, a través del Departamento de Bomberos, quien asume la responsabilidad de los traslados de manera gratuita.

El contar con el hospital son palabras mayores; estamos muy contentos, ya que nos quitará muchas cuestiones de traslado porque tendrá de todo y ya no vamos a batallar tanto”, dijo Reinaldo Amarillas Meza, director de Bomberos.

Por su parte, el alcalde Luis Arturo Robles Higuera subrayó que esta obra responde a una demanda histórica de las comunidades rurales e indígenas, y refleja el compromiso de los gobiernos estatal y federal por garantizar justicia social y desarrollo regional.

Este proyecto es resultado de la suma de voluntades y de una visión de largo plazo para transformar nuestra región; Etchojoa y el sur de Sonora hoy dan un paso firme hacia el bienestar. Este hospital cambiará la vida de las familias, es justicia para el pueblo”, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui