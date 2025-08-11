Sheinbaum envía mensaje tras final de caso 'DATO PROTEGIDO': "El poder se ejerce con humildad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un mes de que concluyera el polémico caso conocido como 'DATO PROTEGIDO', la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las implicaciones legales y políticas que dejó este episodio. Como se sabe, el caso involucró a la ciudadana Karla Estrella, quien estuvo obligada a emitir disculpas públicas en sus redes sociales durante 30 días consecutivos a la diputada local de Sonora, Diana Karina Barreras Samaniego (Partido del Trabajo), luego de que esta presentara una denuncia por violencia política en razón de género.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', la mandataria mexicana afirmó que es necesario revisar y, en su caso, modificar la legislación sobre violencia política de género, así como las sanciones contempladas para este delito, como parte de la próxima reforma electoral: "Sí, tiene que discutirse [la legislación] todo, y las sanciones también".

Sobre reflexiones finales de caso, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que "el poder se ejerce con humildad. Todos y particularmente los que somos parte de este movimiento de Transformación (la 4T)". Asimismo, señaló que el servicio público debe alinearse con principios juaristas y utilizarse para beneficiar a la población.

Sheinbaum Pardo se lanza contra la oposición

En esta misma intervención, Sheinbaum Pardo subrayó que la oposición no debe caer en la "hipocresía" de criticar casos como el de 'DATO PROTEGIDO' mientras enfrenta señalamientos de corrupción y abusos: "Se rasgan las vestiduras. Nadie justifica una u otra cosa, yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez en la justa medianía, esa es mi posición, lo aprendimos de un grande, el presidente Benito Juárez, y del legado que le dio el presidente López Obrador".

En su intervención, Sheinbaum cuestionó públicamente a figuras opositoras. Acusó a Ricardo Anaya (coordinador del PAN en el Senado) de un presunto fraude en Querétaro, a Jorge Romero (presidente del PAN) por su presunta implicación en el llamado "cártel inmobiliario"; y a Alejandro 'Alito' Moreno de ser "corrupto y vendepatrias" por denunciar a legisladores morenistas ante autoridades estadounidenses.

Respecto al caso 'DATO PROTEGIDO', la mandataria reiteró que la discusión legislativa debe centrarse en garantizar que las figuras legales de protección contra la violencia política de género se utilicen para salvaguardar derechos, sin convertirse en instrumentos para ejercer represalias personales. A su juicio, es indispensable que el poder político se ejerza de forma ética, priorizando el bienestar colectivo por encima de intereses individuales.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'