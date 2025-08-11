Sonora: Hasta 93% de asistencia se tuvo en la Unison durante este regreso a clases

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En este regreso a clases y actividades académicas, la Universidad de Sonora (Unison) registró una asistencia de hasta el 93 por ciento del alumnado y la asistencia de casi la totalidad de maestras y maestros.

La rectora, Dena Camarena Gómez, dio un mensaje de bienvenida en el que felicitó a todos los estudiantes por volver y reincorporarse a su formación académica en una de las instituciones de mayor demanda en Sonora por su amplia oferta educativa.

Por su parte, el director administrativo del Campus Hermosillo, Juan Carlos Gálvez Ruiz, dijo que son ocho mil 207 estudiantes registrados de primer ingreso y 22 mil 457 los de reingreso, aunque para los seis campus la cifra asciende a los 38 mil 172 estudiantes, de los cuales 10 mil 425 son nuevos.

“Al inicio de este semestre, hemos tenido, pues, muy buena asistencia tanto de profesores como de alumnado. En total, de los profesores programados tenemos más o menos el 96 por ciento en las diferentes facultades”, señaló.

Cortesía Unison

Además, indicó que la programación básica de clases ha sido cubierta completamente y la programación adicional ya tiene un 85 por ciento de avance con casos aislados especiales por sustitución de docentes y por las inscripciones adicionales que se dieron la semana pasada.

Hizo un llamado a la comunidad universitaria a hacer un uso eficiente de la infraestructura y a tener paciencia al utilizarla durante los primeros días de ajustes. Asimismo, pidió que consideren los tiempos de traslado, tanto de sus hogares hacia la Unison, como en el interior de la misma, informándose con anterioridad de lugares, servicios y actividades a través de las redes sociales de la institución.

En este regreso a clases, no se reportaron nuevos incidentes al interior ni fuera del campus universitario.

Regreso positivo

Estudiantes de diferentes facultades de la Unison consideraron como positivo el regreso a clases este 11 de agosto.

Job Noel Ávila Coronado, estudiante de Ingeniería Civil, dijo que solo las altas temperaturas eran un problema, pero, fuera de eso, los salones se encontraban en buen estado, al igual que el horario, ya que tuvo todas las clases de forma regular.

“Tuve un detalle con una maestra: llegue al salón y la maestra pues era mujer, y ya entró, y yo esperaba a un maestro y como no eran en mi edificio, era en Industrial, pregunté en Coordinación en Industrial y luego aquí en Civil y nos supieron responderme, no la pude llevar esa clase”, explicó.

Omar Mungarro, estudiante de Negocios y Comercio Internacional, dijo que el único problema al que se enfrentó fue al tráfico para ingresar al campus universitario, describiendo que tardó casi una hora para llegar a la Unison por el exceso de carros.

10,000 estudiantes se sumarán a las actividades de la Unison la próxima semana por la reactivación del Departamento de Lenguas Extranjeras, donde se imparten clases de inglés, chino, ruso, árabe, portugués, y coreano, entre otros idiomas.

2,555 estudiantes de nuevo ingreso comenzaron sus actividades en las áreas de ciencias de la salud.

Fuente: Tribuna