Avanza proyecto de mejoras en vialidades de Ciudad Obregón; estos son los avances

Ciudad Obregón, Sonora.- Cruceros que se mantuvieron cerrados al tráfico vehicular durante semanas, incluso meses, ya fueron reabiertos luego de ser entregadas varias de las obras de ese tipo, dio a conocer Mario Alfaro Vásquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Cajeme. Aquí te contamos cuáles son los avances.

"En Michoacán y 200 ya concluimos, ya se abrió la circulación con normalidad, también en Tabasco y Ejército Nacional, así como en Ejército Nacional y Misión del Real. Continuamos con trabajos en distintos puntos de la ciudad; estamos trabajando también en la Campeche, en la Yucatán, esto entre la calle 200 y 6 de Abril, estamos trabajando en la calle Viena, allá rumbo al Parque Infantil Ostimuri, la calle No Reelección, entre otras", detalló.

Alfaro Vásquez dijo a TRIBUNA que, además de esas rehabilitaciones de vialidades, existen otras obras que se están realizando a la par de dichas calles. "También estamos haciendo una obra muy importante de infraestructura hidrosanitaria en El Rodeo, la calle Obrero Mundial desde la Jalisco a la Chilpancingo en la colonia Primero de Mayo; esa va con todo y su infraestructura", destacó.

Aseguró que todavía falta una importante cantidad de obras para lo que resta de este 2025, así como para el próximo 2026. "Las obras que hemos realizado no han tenido daños por la cuestión de las lluvias. En obras en las que estamos en proceso de construcción, sobre todo en terracerías, nos hemos visto retrasados un poco, pero los trabajadores han sabido sobrellevar esa situación y se está saliendo adelante con ese tema", aseguró el funcionario.

Fuente: Tribuna del Yaqui