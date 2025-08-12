Buena noticia: Calles de la colonia Mocúzarit en Navojoa por fin serán pavimentadas

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La colonia Mocúzarit no sólo es uno de los sectores con mayor rezago de pavimentación, sino que durante cada temporada de lluvia sus callejones se convierten en auténticos arroyos que terminan intransitables e inaccesibles para las familias; por ello se convirtió en prioridad para el Plan de Pavimentación Municipal. Es decir, por fin estas calles serán pavimentadas.

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) anunció que ya se cuenta con un proyecto ejecutivo, donde se contempla pavimentar casi el 100 por ciento de la colonia Mocúzarit, lo cual asciende a 12 kilómetros de asfalto, para darles mayor seguridad a los vecinos.

El proyecto

Jesús Héctor Padilla Yépiz, titular de SIUE, mencionó que este proyecto será ejecutado por parte del Gobierno del Estado de Sonora, gracias a la gestión del presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes. Donde las calles más afectadas son: Palo Fierro, Nacapul, Naranjo, Álamo, Chopo y Amapá.

Se logró gestionar un proyecto de 12 km para poder pavimentar casi todo el circuito de la colonia Mocúzarit; sin embargo, se va a hacer en tres etapas. La primera etapa ya está visitada; esperemos que en las próximas semanas o un par de meses se logre comenzar", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui