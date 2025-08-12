Clima en Sonora hoy: Conagua pronostica calor extremo y LLUVIAS FUERTES este 12 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 12 de agosto de 2025 el clima en Sonora continuará lleno de contrastes. Por un parte, se esperan altas temperaturas (propias de la temporada de verano), mientras que en la tarde hay una alta probabilidad de lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo íntegro.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así estará el clima en Sonora este martes 12 de agosto: Por la mañana, el cielo estará medio nublado, al tiempo que se presentarán bancos de niebla dispersos en el oeste y un ambiente cálido en la mayor parte del estado, aunque en las zonas serranas el amanecer se sentirá más templado. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 20 y 25°C.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la tarde, el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, llegando a extremadamente caluroso en el noroeste y oeste, con temperaturas por encima de los 45°C. En paralelo, se espera cielo nublado y lluvias puntuales fuertes, especialmente hacia el centro y sur del estado. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría reducir la visibilidad y generar acumulaciones de agua en vialidades.

En la noche, persistirán las lluvias en algunas regiones de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, con un descenso moderado de la temperatura, pero sin perder la sensación de bochorno. El viento soplará del oeste y suroeste a velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, capaces de derribar ramas, árboles o anuncios.

Aunque Sonora será uno de los puntos más calurosos del país, no será el único en experimentar condiciones extremas. Estados como Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima también tendrán calor sofocante, mientras que en el sur de Sinaloa y Nayarit se pronostican lluvias intensas.

En el resto del país, un sistema de canales de baja presión y la onda tropical número 21 mantendrán la actividad de tormentas en zonas del occidente, centro, sureste y península de Yucatán. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)