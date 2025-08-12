Clima en Sonora: Pronostican LLUVIAS FUERTES para Ciudad Obregón a esta HORA hoy 12 de agosto en la NOCHE

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy martes 12 de agosto en la noche en Ciudad Obregón? Lo mejor es revisar el pronóstico del clima, pues las autoridades están señalando que habrá lluvias fuertes para la noche en las siguientes horas. Aquí TRIBUNA recopila para ti la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel. No dejes de leer para estar informado.

De acuerdo con la plataforma The Weather Channel, hoy 12 de agosto en la noche en Ciudad Obregón lloverá a partir de las 21:00 horas, teniendo una probabilidad de 46 por ciento. Para las 22:00 horas se tendrá un 31 por ciento de probabilidades de lluvias. La temperatura rondará entre los 29 y 34°C y se esperan vientos máximos de hasta 16 kilómetros por hora (km/h). La misma plataforma informa que en Hermosillo, capital de Sonora, también se esperan lluvias para esta noche, en los mismos horarios, pero con una probabilidad de 13 por ciento.

A esta hora se espera la lluvia en Ciudad Obre

Además, según la Conagua, para Sonora en general se espera que se registren lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones sur, norte, centro, este y costa. Esto podría traer vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. En su boletín vespertino la Conagua informó: "Durante esta tarde-noche y madrugada del día miércoles, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango".

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora advierte de tormenta de arena. Mediante redes sociales compartió: "Con base en información de diversas fuentes oficiales y monitoreo constante. Se prevé una posible generación de tormentas de arena sobre las inmediaciones de Agua Prieta, Naco y sus alrededores. La visibilidad podría reducirse significativamente debido a la densidad de la arena en el aire".

Así se espera que sea el clima

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 13 de agosto en Sonora?

El SMN reporta que por la mañana se tendrá cielo medio nublado; bancos de niebla en el oeste; ambiente cálido en la región y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noroeste y oeste de Sonora.

