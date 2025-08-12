Clima Hermosillo: Intenso calor y LLUVIAS marcarán este martes 12 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este martes 12 de agosto con bajas temperaturas. No obstante, en la tarde el calor incrementará conforme avancen las horas, mientras que en la noche habrá posibilidades aisladas de lluvia. Para que tomes precauciones y puedas planificar tus actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada arrancará con temperaturas cercanas a los 27°C a las seis de la mañana, acompañadas de cielos con nubes y claros y una sensación térmica cercana a los 29°C. El viento será prácticamente calmo, soplando desde el este con velocidades de entre seis y 12 kilómetros por hora, y el índice UV se mantiene en nivel bajo.

Martes sofocante en Hermosillo: pronóstico del clima para hoy 12 de agosto

Conforme avance la mañana, el termómetro ascenderá rápidamente, registrando a las 09:00 horas unos 32°C con una sensación térmica de 35°C bajo un cielo parcialmente nublado y con radiación solar en aumento. Hacia el mediodía, el calor se intensificará de forma considerable. A las 14:00 horas, Hermosillo alcanzará los 40°C, con sensación térmica de hasta 41°C y un índice UV muy alto, por lo que es indispensable utilizar protección solar y mantenerse hidratado.

Durante este periodo, se prevé la presencia de tormenta seca, fenómeno caracterizado por nubosidad y actividad eléctrica sin precipitaciones significativas, impulsada por vientos suaves del oeste. En la tarde, cerca de las 17:00 horas, el termómetro marcará 39°C con sensación térmica de 38°C, mientras que el cielo se presentará parcialmente nuboso. El calor seguirá siendo intenso, pero comenzará un leve descenso hacia el anochecer.

Para las 20:00 horas, la temperatura rondará los 34°C con cielo de nubes y claros y sensación térmica de 35°C, acompañado de brisas suaves provenientes del sur. Durante la noche, alrededor de las 23:00 horas, se mantendrán las nubes y claros con una temperatura de 32°C y una sensación térmica de 34°C. Existe una probabilidad de lluvia del 24 por ciento, especialmente en zonas periféricas de la ciudad, lo que podría brindar un alivio breve al calor acumulado del día.

En el resto de Sonora, ciudades como Ciudad Obregón y Nogales también experimentarán temperaturas elevadas durante la jornada, aunque con variaciones en nubosidad y probabilidades de lluvia aislada por la tarde y noche. Este patrón se asocia a la interacción de humedad proveniente del Pacífico con corrientes de aire cálido, típico de la temporada de monzones en la región.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel