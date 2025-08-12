Inicia recepción de solicitudes para Viviendas para el Bienestar 2025 en Ciudad Obregón; así puedes REGISTRARTE

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora es una de las 20 entidades en las que dio inicio el registro para Viviendas para el Bienestar 2025, y en Ciudad Obregón se cuenta con dos centros de atención para dichos trámites. Uno de ellos, en las instalaciones de la escuela primaria Rafael Amaya, en la colonia Pioneros; y el segundo, en la escuela primaria Josefina viuda de Gálvez, en la comisaría de Pueblo Yaqui.

Desde el lunes 11 de agosto inició el registro de solicitudes para Viviendas para el Bienestar, el cual culminará el próximo domingo 17 del presente mes. Encargados del módulo de Ciudad Obregón, que tiene horario de atención desde las 8:00 a las 18:00 horas, señalaron que el primer día registró bastante asistencia de familias interesadas en obtener una de las casas de Viviendas para el Bienestar, que es impulsado por Sedatu, Secretaría del Bienestar y Conavi, buscando garantizar el derecho a una vivienda digna con prioridad para personas en situación de alta marginación, comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras y jóvenes con diversas carencias sociales.

Aquí lo que ocupas para registrarte

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar señalan que son trámites personales, gratuitos y presenciales en los que no se aceptan intermediarios. La primera etapa evaluará solicitudes antes de pasar a la selección y validación de beneficiarios. "Vine a hacer mi trámite; ojalá y al fin pueda tener mi propia casita para dejarles a mis hijos; son ellos los que me apuran", comentó la señora María al salir de realizar su trámite. El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, indicó que el proceso será ordenado, transparente y accesible.

¿Cómo se registra?

Para registrarse, tienes que acudir al módulo con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Una vez entregados los documentos, el personal capacitado revisará y capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico, para después entregar un folio que confirma la inscripción al programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui