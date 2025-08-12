NAVOJOA

Oomapas Navojoa inicia la perforación del pozo 'El vivero' para solucionar el problema de desabasto

El nuevo pozo beneficiará a más de 30 mil usuarios, aportando más de 100 litros de agua por segundo a la red de distribución en el sector oriente

Las autoridades dieron el banderazo de perforación al nuevo pozoCréditos: Internet
Escrito en SONORA el

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) dio inicio al banderazo de construcción del nuevo pozo de agua 'El Vivero', con el cual se busca cumplir el objetivo de garantizar el acceso al agua las 24 horas del día en los sectores más afectados de la ciudad.

Artidoro Lagarda Yescas, director general de Oomapasn, mencionó que el nuevo pozo beneficiará a más de 30 mil usuarios, aportando más de 100 litros de agua por segundo a la red de distribución en la ciudad.

Te podría interesar

Precisó que la obra tuvo una inversión cercana a los ocho millones de pesos (mdp), debido a que se tuvo que perforar hasta 200 metros lineales para la extracción, así como la construcción de una red de tubería de interconexión de mil 700 metros, para abastecer a las colonias del nororiente y suroriente de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

NAvojoa Oomapas Navojoa
Google News