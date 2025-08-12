Pensión Mujeres Bienestar: Más de 32 mil mujeres en Sonora se han registrado al programa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El delegado estatal de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó sobre el importante avance del programa de Pensión Mujeres Bienestar, apoyo otorgado a mujeres de 60 a 64 años e impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Detalló que a solo 10 días de iniciado el registro, el 1 de agosto pasado, ya se han inscrito más de 32 mil mujeres en todo el estado de Sonora.

"Este apoyo económico, de tres mil pesos bimestrales, tiene como objetivo reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares, brindarles independencia económica y dignificar su labor. Es un compromiso cumplido de la presidenta con las mujeres de México y, en especial, con las mujeres de Sonora", señaló Almada Palafox.

Otros programas

Además, informó que de enero a agosto de este año han llegado a la capital sonorense más de dos mil 600 millones de pesos a través de los programas sociales, lo cual impacta directamente en el bienestar de las familias.

Almada Palafox también dio a conocer los avances del programa Salud Casa por Casa, el cual contempla visitas domiciliarias realizadas por personal médico y de enfermería. "Hasta la fecha, se han realizado más de 220 mil censos y 42 mil visitas en todo el estado. Hay que destacar la buena recepción por parte de la ciudadanía y reconocer el esfuerzo del personal médico, que continúa con estas labores incluso bajo altas temperaturas", argumentó.

Finalmente, el delegado estatal precisó haber sido testigo del compromiso de médicos y enfermeras que visitan cientos de hogares en Sonora hasta altas horas del día para cumplir con el compromiso de atender a parte de la sociedad que requiere de sus servicios de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui